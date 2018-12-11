По нефтяным ценам нанесен новый сокрушительный удар

Саудовская Аравия решила устроить новогоднюю распродажу своей нефти на рынке Азии. Агентство Reuters изучило прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и выяснило, что в январе саудовское черное золото подешевеет для азиатских клиентов на 1−2 доллара. При этом стоимость самой популярной марки — Arab Light — снизится на 1 доллар по сравнению с декабрем, скидки на Arab Super Light составят 1,5 доллара, а на Arab Extra Light — 2 доллара.

В результате отгрузочные цены рухнут до минимума с начала 2017 года. В принципе, снижение цен было ожидаемым, но большинство трейдеров предполагали, что дисконт не превысит 70 центов.

А как же сделка?

Особенно пикантно эта информация выглядит на фоне новой сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, заключенной буквально пару дней назад. Изначально с этим предложением выступили как раз саудиты. Впрочем, по словам опрошенных «Ридусом» экспертов, финансовые отношения Саудовской Аравии с ее торговыми партнерами никак не связаны с договоренностями ОПЕК+. И на мировой рынок нефти прямые контракты между продавцами и покупателями не влияют. Скорее, наоборот, глобальный рынок влияет на стоимость поставок.

«Ценообразование на рынке зависит от баланса спроса и предложения. Если вы продадите объем нефти равный 5% потребления по цене в 100 раз ниже, чем цена, представленная на рынке, то просто кто-то купить это в 100 раз дешевле. Это влияет исключительно на доходы Саудовской Аравии от экспорта, на какие-то выгоды и убытки отдельных игроков, но рынок в целом останется при своем балансе спроса и предложения», — поясняет аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Кроме того, добавляет он, фундаментально нефть — это примерно одинаковое сырье на всех региональных рынках, оно почти ничем не отличается. И стоимость поставок зависит, в частности, от логистики (течет она по трубе или перевозится танкерами, на какие расстояния и т. д.), а также геополитических условий и конкурентной борьбы за конкретных потребителей.

Убить двух зайцев

Вполне возможно, что в новой сделке ОПЕК+ основной задачей является не только корректировка цен на нефть, как это было в момент подписания самого первого соглашения, но еще и определенная борьба с американскими сланцевыми проектами, допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков . И ее участники пытаются поймать такой баланс по уровню добычи, который позволит сдержать сланцевый бум в США, но при этом сохранить цену в районе 60 долларов за баррель, поскольку в целом она всех устраивает.

«Когда цена росла, у американцев все больше скважин становились рентабельными, они наращивали производство и при 86 долларах за баррель вышли на первое место в мире по объему добычи. А все остальные, соответственно, либо снижали объемы производства в рамках договоренности ОПЕК+, либо его замораживали. И естественно получается, что американцы забирали место на рынке тех стран, которые себя сдерживали», — говорит эксперт.

В результате США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти: в конце ноября страна продавала на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировала. Но сейчас, по словам эксперта, число буровых установок в США сокращается: из-за снижения цен они начинают меньше бурить, а значит, в ближайшие будущем будут и меньше добывать. И не исключено, что саудиты своими скидками пытаются перехватить у американцев азиатские рынки, играя не только объемами производства, но и отпускными ценами.

Еще одно возможное объяснение неожиданной щедрости Саудовской Аравии — внутренние конфликты в ОПЕК , в частности, с Ираном. С одной стороны, в рамках новой сделки ему удалось отбиться от сокращения добычи, даже символического. С другой — возвращение американских санкций вынудило Тегеран предлагать покупателям свою нефть с существенной скидкой в качестве компенсации за потенциальные риски торговли с опальной страной. Вполне возможно, что саудиты хотят у Ирана это преимущество отбить.

Цены устоят

В краткосрочной перспективе информация о скидках может негативно повлиять на биржевые цены, допускают эксперты, но в дальнейшем этот фактор перекроют другие — более серьезные. Гораздо важнее для рынка уровень спроса, темпы роста мировой экономики, денежно-кредитная политика США и изменение ставки ФРС , уровень запасов в американских нефтехранилищах, ситуация с санкциями против Ирана, наконец, новости по выполнению той же сделки ОПЕК+.

С учетом того, что участники соглашения сейчас пытаются не столько поднять цены, сколько удержать, вполне возможно, что в результате их усилий котировки останутся на текущем уровне — около 60 долларов за баррель — и до нового года каких-то особых колебаний не будет — ни существенного падения, ни существенного роста, прогнозирует Юшков.

«Сокращение добычи в той или иной мере — это в любом случае позитив. Прогнозировать цены трудно, все подвержено очень большим колебаниям, но я думаю, что куда-то в район 64−65 долларов за баррель по сорту Brent в конце текущего года — начале следующего нефть вернется. Но выше, скорее всего, не пойдем», — считает аналитик «БКС Экспресс» Иван Копейкин.

Нигматуллин полагает, что вся информация по сделке ОПЕК+ уже отыграна, и вряд ли Brent будет торговаться ниже 60 долларов. А если будут выходить какие-то позитивные новости о балансе спроса и предложения или о качестве исполнения сделки странами— участницами, возможно, котировки даже смогут забраться выше 65 или даже 70 долларов за баррель.