Золото дорожает на ослаблении доллара к мировым валютам

Золото растет в цене в понедельник утром на фоне ослабления доллара к мировым валютам после объявления временного перемирия в торговой войне США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.33 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,7 доллара, или на 0,38% — до 1230,7 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро повышалась на 1,1% — до 14,38 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 96,96 пункта.

Спрос на доллар как более надежный актив оказался под давлением после того, как лидерам США и Китая удалось достичь договоренностей, дающих дополнительное время для обсуждения полномасштабного торгового соглашения между странами. По итогам саммита G20 США согласились с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.