Цена нефти Brent сформировала «смертельный крест» перед встречей ОПЕК+

Технический анализ графика нефтяных котировок марки Brent сигнализирует о "медвежьем" давлении на рынке, поскольку на нем сформировалась фигура "смертельный крест", свидетельствуют данные торгов.

"Техническая картина на графиках динамики стоимости нефтяного фьючерса марки Brent действительно сформировала понижательный сигнал "смертельный крест". Обе скользящих средних котировок нефтяных фьючерсов — и экспоненциальная, и простая свидетельствуют об этом. 50-дневная и 200-дневная скользящая пересеклись, причем 50-дневная пошла ниже 200-дневной", — прокомментировал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Нисходящий тренд на рынке нефти длится с начала октября, но в текущий момент "быки" пытаются взять реванш, считает эксперт.

"Так, цена краткосрочно корректируется вверх и нацелена на уровень сопротивления 63,5 доллара за баррель, закрепление выше которого вернет цены в повышательный тренд. При этом "быкам" необходимо удержать цену выше поддержки в районе 62,5 доллара за баррель. Это поможет вернуть покупателей, закрывающих короткие позиции и станет стимулом для роста в район 63,5 доллара", — сказал Зварич.

Фундаментальные факторы говорят пока в пользу возобновления роста — ожидания решений о сокращении добычи странами ОПЕК+, которые могут состояться во второй половине текущей недели поддерживают локальную коррекцию нефтяных котировок вверх, заключил он.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря в Вене, на 6 декабря намечена встреча министров стран-членов ОПЕК , а на 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Стоимость нефти к 13.26 мск повышалась на 2,8%, до 63,42 доллара за баррель по марке Brent.