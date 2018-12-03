Курс доллара упал почти на рубль на фоне подорожания нефти

Биржевой курс рубля к доллару США и евро резко вырос на фоне подорожания нефти марки Brent, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Минимальное значение для пары USD/RUB в ходе торгов составило 66,07 руб. за доллар. 30 ноября торги закрылись на уровне 66,95 руб. за доллар. Курс валюты по состоянию на 10:47 по мск составляет 66,41 руб. за доллар.

Минимальное значение для пары EUR/RUB в ходе торгов составило 75,05 руб. за евро. Торги закрылись 30 ноября на уровне 75,73 руб. за евро. По состоянию на 10:47 по мск курс составил 75,45 руб. за евро.

Цена на февральские фьючерсы на нефть марки Brent 3 декабря выросла более чем на 4% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигла $62,6 за баррель. Цена закрытия 30 ноября равнялась $59,46 за баррель.