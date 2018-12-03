Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне в пределах 5%

Бумаги российских компаний в понедельник уверенно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 4,25% — до 1,3 доллара, Сбербанка — на 3,37%, до 12,26 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,23%, до 17,138 доллара.