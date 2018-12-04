Биржи АТР преимущественно снижаются после подъема днем ранее

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после уверенного роста в понедельник перешли к преимущественному снижению, поскольку инвесторы начинают сомневаться, насколько достигнутые США и Китаем договоренности на саммите G20 помогут разрешить торговые противоречия между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,04% — до 2655,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1382,16 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,26% — до 27112,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,51%, до 2121,49 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,88% — до 5720,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,07% — до 22330,6 пункта.

Во вторник азиатские инвесторы почти утратили свой оптимизм по поводу перспектив торговых отношений США и Китая. В понедельник трейдеры отыгрывали результаты встречи лидеров США и Китая на саммите G20, и рост рынков региона достигал 3,3%. По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов.

"На самом деле торговые новости принесли рынкам больше вопросов, чем ответов. Смогут ли США и Китай разрешить свои противоречия за 90 дней?", — задаются вопросом аналитики National Australia Bank, которых цитирует агентство Рейтер.

По их мнению, для устойчивого оптимизма рынкам необходимы детали договоренностей и признаки прогресса в снижении торговой напряженности.