Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за опасений за торговые отношения США и Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, поскольку инвесторы ставят под сомнения способность США и КНР заключить долгосрочное торговое соглашение после временного перемирия, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2665,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1387,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 27260,44 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,82%, до 2114,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,01%, до 5713,1 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,39%, до 22036,05 пункта.

Инвесторы в Азии продолжают оценивать перспективы торговых отношений США и Китая после временного перемирия в торговой войне между странами, достигнутого на минувших выходных в рамках саммита G20. По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов. После этого в понедельник мировые биржи активно росли, однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать.

Главный инвестиционный стратег Schwab Center for Financial Research (SCFR) Джефф Клейнтоп (Jeff Kleintop) сказал агентству Франс Пресс , что заключенное перемирие в торговой войне США и КНР — это просто отсрочка, а не разрешение конфликта.

Дополнительное давление на основной биржевой индекс Японии оказал курс иены, который повышается к доллару на фоне спроса на безопасные активы. Так, курс доллара к иене снижается до 113,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены. "Иена дорожает к доллару на фоне геополитических рисков, в том числе протестов во Франции, что в свою очередь оказывают давление на фондовый рынок", — приводит агентство мнение стратега Toyo Securities Хироаки Хиваты (Hiroaki Hiwata).

Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года.