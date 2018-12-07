Председатель Федеральной резервной системы поддержал рубль

Рубль в четверг значительно подорожал на Московской бирже . К 18.50 мск курс доллара опустился до 66,21 руб. — на 75 коп. ниже, чем при закрытии торгов в среду, а курс евро — до 75,33 руб., это на 81 коп. меньше, чем накануне. В ходе торгов американская валюта дешевела до 65,92 руб., европейская — до 75,1 руб.

Рос и фондовый рынок. Индекс Мосбиржи в ходе торгов превышал отметку 2400 пунктов (2409 на пике), а закрылся на уровне 2398,56 пункта (+0,73% в сравнении с закрытием торгов в среду), индекс РТС вырос до 1141,3 пункта (+2,5%).

Укреплением рубль обязан председателю Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерому Пауэллу, который заявил в среду, что базовая процентная ставка ФРС находится «чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным». Курс денежно-кредитной политики не предопределен, сообщил Пауэлл, и будет зависеть от макроэкономических показателей.

В сентябре ФРС США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до 2–2,25% годовых. Руководство ФРС до конца 2019 г. намеревалось еще трижды повысить ставку. Но вчерашнее высказывание председателя ФРС контрастировало с прежними намерениями, замечают аналитики Райффайзенбанка . Из этого они делают вывод, что ставка до конца 2019 г. может быть повышена только дважды.

В словах Пауэлла рынок увидел намек на возможное смягчение монетарной политики ФРС, соглашается инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин, это, в свою очередь, привело к ослаблению индекса доллара к корзине мировых валют и поддержало валюты развивающихся стран. Повышение ставки будет не столь быстрым, как ожидалось, трактует Пауэлла главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, это поддерживает рубль.

Прежде всего рубль дорожает из-за заявления Пауэлла, но его также поддержали и слова председателя российского Центробанка , считает руководитель управления по работе с клиентами «Церих кэпитал менеджмента» Сергей Королев : в среду Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк будет рассматривать возможность и не трогать ключевую ставку, и повысить ее. Сказалась и неожиданно мягкая реакция Европы и США на атаку пограничных кораблей России на украинские катера в Керченском проливе, добавляет он: «Об ужесточении санкций практически не говорилось, и рубль начал восстанавливаться [после предыдущего падения]».

На российскую валюту влияет и политическая повестка, а именно предстоящий саммит «двадцатки» в Аргентине в ближайшие пятницу и субботу — там может состояться встреча президентов США и России, напоминает Кошелев. Но вечером в среду Трамп сообщил в своем твиттере: встреча не состоится — как раз из-за событий в Керченском проливе.