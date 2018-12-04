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Биржи Европы снижаются на фоне торговой неопределенности 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют негативную динамику, инвесторы оценивают перспективы торговых отношений США и Китая после встречи лидеров двух стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,53%, до 7025,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 5017,14 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 11381,53 пункта. При этом, индекс FTSE на открытии торгов демонстрировал рост в пределах 0,4%.
В центре внимания европейских рынков остаются торговые отношения США и КНР. Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине, в ходе которой договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашение относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
После этого в понедельник мировые биржи активно росли, но уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать. "Основным фактором, определяющим настроения на мировых рынках, являются торговые переговоры между США и КНР, которые внезапно перестали выглядеть такими же обнадеживающими, какими казались на выходных", — сказал агентству Рейтер стратег Commerzbank Кристоф Ригер (Christoph Rieger).
Помимо этого инвесторы оценивают внутренние новости региона. Так, агентство Франс Пресс, ранее во вторник, сообщило со ссылкой на источник, что премьер-министр Франции Эдуард Филипп собирается объявить о введении моратория на повышение налогов на бензин на фоне акций протестов "желтых жилетов". Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин.
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