Биржи Европы снижаются на фоне торговой неопределенности

Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют негативную динамику, инвесторы оценивают перспективы торговых отношений США и Китая после встречи лидеров двух стран, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,53%, до 7025,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,73%, до 5017,14 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 11381,53 пункта. При этом, индекс FTSE на открытии торгов демонстрировал рост в пределах 0,4%.

В центре внимания европейских рынков остаются торговые отношения США и КНР. Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине, в ходе которой договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашение относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

После этого в понедельник мировые биржи активно росли, но уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать. "Основным фактором, определяющим настроения на мировых рынках, являются торговые переговоры между США и КНР, которые внезапно перестали выглядеть такими же обнадеживающими, какими казались на выходных", — сказал агентству Рейтер стратег Commerzbank Кристоф Ригер (Christoph Rieger).