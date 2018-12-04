Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.74
75.81
76.00
Прогноз
10.12 – 17.12
$
68.10
76.27
Индексы и котировки Brent
62.48
+0.37 Золото
1238.65
–0.06 РТС
1151.74
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1386
–0.0066
19.11
1.1452
02.12
21.11
09.11

Цена на нефть марки Brent выросла до 63,53 доллара за баррель 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo / Jae C. Hong
Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник днем растет более чем на 3% после сообщений СМИ, что ОПЕК+ на грядущих встречах может договорится о снижении добычи сырья на 1,3 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.33 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,98% — до 63,53 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI также увеличивалась на 2,98% — до 54,53 доллара за баррель. Минутами ранее показатели демонстрировали рост более чем на 3%.
Рост цен на нефть во вторник ускорился после того, как агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. При этом источники агентства в ОПЕК утверждают, что обсуждалось пропорциональное сокращение добычи на 3-3,5% от уровня октября текущего года без каких-либо исключений для участников сделки.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал торговые переговоры с Китаем
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют28
Россия ответит Украине на арест активов
Всемирный банк оценил реалистичность указа Путина4
Российские банки побоялись работать в Крыму6
Видео
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение