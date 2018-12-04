Цена на нефть марки Brent выросла до 63,53 доллара за баррель

Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник днем растет более чем на 3% после сообщений СМИ, что ОПЕК+ на грядущих встречах может договорится о снижении добычи сырья на 1,3 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,98% — до 63,53 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI также увеличивалась на 2,98% — до 54,53 доллара за баррель. Минутами ранее показатели демонстрировали рост более чем на 3%.