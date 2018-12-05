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Биржи Европы торгуются в минусе вслед за мировыми рынками 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы в среду продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне пессимизма на американских и азиатских рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 14.57 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,18%, до 6939,77 пункта, французский CAC 40 — на 0,87%, до 4969,16 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 11244,8 пункта.
Основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением в пределах 3,8% на сомнениях инвесторов относительно торговых договоренностей США и Китая. Помимо этого в понедельник доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация, наблюдавшаяся впервые с 2007 года, называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии. На фоне негатива с Уолл-стрит азиатские биржи в среду также закрылись в "красной зоне".
"Распродажа на рынках в США в предыдущую торговую сессию и выравнивание кривой доходности (гособлигаций — ред.) свидетельствуют о том, что у инвесторов начинают возникать опасения относительно экономического роста", — приводит агентство Рейтер слова стратега J. P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).
Помимо этого инвесторы оценивали корпоративные новости региона. Цена акций Deutsche Bank в ходе торгов опускалась до 7,87 евро за акцию — самый низкий показатель за всю историю банка. В конце ноября газета Handelsblatt сообщила, что прокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила обыски в офисах Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег.
Прайм: последние новости
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