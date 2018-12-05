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РФ согласилась на сокращение нефтедобычи 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Россия согласилась на сокращение добычи нефти со следующего года, заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи. Впрочем, он отметил, что о каких-то конкретных числах речь сейчас не идёт.
Политик отметил, что комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти участниками сделки, но пока без конкретного объёма снижения в 2019 году. По словам министра, показатель будет отсчитываться от «сентября-октября» нынешнего года.
Такое заявление он сделал по итогам заседания министерского мониторингового комитета организации, которое состоялось 5 декабря. Все страны-участницы обсудят предложения на встрече 7 декабря.
Как писал News.ru ранее, Россия отказывается сокращать добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей, как того требует соглашение ОПЕК+. Москва может снизить показатели только на 150 тыс. баррелей, что не устраивает, в частности, Эр-Рияд, который настаивает на более «равноправном партнёрстве».
Мировое сообщество склоняется к идее сокращения добычи полезных ископаемых из-за сланцевой нефти в США и роста глобальных запасов.
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