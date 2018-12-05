ОПЕК: нефтедобычу нужно сократить на миллион баррелей

Странам Венского соглашения необходимо вернуться к параметрам сделки, заключённой в 2016 году, и сократить добычу нефти на миллион баррелей в сутки. Такую рекомендацию дал мониторинговый комитет ОПЕК+.

Речь идёт об уровне октября этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете.

Россия отказывается сокращать добычу нефти на 250-300 тыс. баррелей, как того требует соглашение организации. Москва может снизить показатели только на 150 тыс. баррелей, что не устраивает, в частности, Эр-Рияд, который настаивает на более «равноправном партнёрстве».