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Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Торги на биржевых площадках материкового Китая открылись падением основных индексов вслед за сообщениями о задержании в Канаде финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Биржевые сводки демонстрируют общее снижение показателей, особенно, в секторе высокотехнологичных компаний.
Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite, согласно последним данным, упал на 1,28% до отметки 2615,82 пункта. Отрицательную динамику продемонстрировал и ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, снизился на 1,60% до отметки 7802,01 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных кампаний, демонстрирует падение более чем на 2%.
Негативная динамика наблюдается и на бирже в Гонконге, где основной индекс в ходе утренних торгов снизился более чем на 2,5%.
Снижение основных биржевых индексов в материковом Китае и Гонконге произошло на фоне задержания по запросу США в Канаде финансового директора Huawei. Инцидент, полагают эксперты, может осложнить процесс нормализации торгово-экономических отношений между Китаем и США, лидеры которых на днях договорились о возобновлении торговых переговоров.
ТАСС: последние новости
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