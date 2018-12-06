Биржевые индексы Китая снижаются на фоне задержания топ-менеджера Huawei в Канаде

Торги на биржевых площадках материкового Китая открылись падением основных индексов вслед за сообщениями о задержании в Канаде финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Биржевые сводки демонстрируют общее снижение показателей, особенно, в секторе высокотехнологичных компаний.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite, согласно последним данным, упал на 1,28% до отметки 2615,82 пункта. Отрицательную динамику продемонстрировал и ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, снизился на 1,60% до отметки 7802,01 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных кампаний, демонстрирует падение более чем на 2%.

Негативная динамика наблюдается и на бирже в Гонконге, где основной индекс в ходе утренних торгов снизился более чем на 2,5%.

Снижение основных биржевых индексов в материковом Китае и Гонконге произошло на фоне задержания по запросу США в Канаде финансового директора Huawei. Инцидент, полагают эксперты, может осложнить процесс нормализации торгово-экономических отношений между Китаем и США, лидеры которых на днях договорились о возобновлении торговых переговоров.