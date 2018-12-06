Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,08%, составив $52,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,88% — до $61,02 за баррель.