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Мировые цены на нефть снижаются 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,08%, составив $52,32 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,88% — до $61,02 за баррель.
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