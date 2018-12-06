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Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,08%, составив $52,32 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,88% — до $61,02 за баррель.
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