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В США пригрозили отключить Россию от SWIFT 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на «Голос Америки».
Такую меру называют «ядерной опцией», отметил Волкер. По его словам, такие санкции привели бы не только к большим издержкам для России, но и к большим издержкам для союзников США.
Волкер заявил, что возможность такого варианта все равно сохраняется, так как США не могут дальше смотреть на «агрессивные шаги» России.
Волкер заявил, что возможность такого варианта все равно сохраняется, так как США не могут дальше смотреть на «агрессивные шаги» России.
Также он рассказал о предложении генерального секретаря немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр запретить российским кораблям, вышедшим из Крыма или Азовского моря, посещать порты Европы. Он назвал такую меру «сильным и очень оригинальным шагом».
Волкер потребовал от России освободить украинских моряков до Рождества или Нового года, а также отдать Украине задержанные корабли.
В 2014 году, когда впервые обсуждалась возможность отключения России от системы, SWIFT обещала, что не будет в одностороннем порядке и под влиянием политического давления принимать такие решения. Позже ЦБ создал аналог системы, который позволяет отправлять финансовую информацию внутри страны.
По данным «Ведомостей», в апреле 2018-го гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт заверил, что Россию не отключат от системы из-за санкций. Он подчеркнул, что SWIFT — нейтральная организация.
Тогда же глава Сбербанка Герман Греф назвал отключение России от SWIFT маловероятным. Он предположил, что «геополитика не дойдет до таких крайностей».
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