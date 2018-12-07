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Сотрудника Сбербанка поймали на воровстве пенсий россиян 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Центробанк выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны трейдера управляющей компании Сбербанка Дмитрия Бергера. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Сотрудник торговал себе в убыток на деньги паевых и пенсионных фондов.
«Бергер Д. Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными бумагами от имени АО "Сбербанк Управление Активами", систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц (далее — Контрагенты) по предварительному соглашению за счет собственных средств АО "Сбербанк Управление Активами", а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ "РОСВОЕНИПОТЕКА"», — говорится в сообщении.
Согласно схеме, по которой действовал Бергер, неназванные контрагенты совершали сделки с ценными бумагами, извлекая из них прибыль. При этом транзакции проводились с разницей в несколько минут. Трейдер выставлял рыночные заявки по ценам, которые устраивали его контрагентов.
Отмечается, что схема работала три года — с 2014-го по 2017-й. Сделки, проводимые Бергером, оказывали краткосрочное, но значительное влияние на котировки ценных бумаг, которыми он торговал.
ЦБ признал действия трейдера и его контрагентов манипулированием рынком. Убыток Сбербанка составил 150 миллионов рублей. Материалы проверки регулятор направил в правоохранительные органы.
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