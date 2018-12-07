Сотрудника Сбербанка поймали на воровстве пенсий россиян

Центробанк выявил факты манипулирования рынком ценных бумаг со стороны трейдера управляющей компании Сбербанка Дмитрия Бергера. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Сотрудник торговал себе в убыток на деньги паевых и пенсионных фондов.

«Бергер Д. Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными бумагами от имени АО "Сбербанк Управление Активами", систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц (далее — Контрагенты) по предварительному соглашению за счет собственных средств АО "Сбербанк Управление Активами", а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ "РОСВОЕНИПОТЕКА"», — говорится в сообщении.

Согласно схеме, по которой действовал Бергер, неназванные контрагенты совершали сделки с ценными бумагами, извлекая из них прибыль. При этом транзакции проводились с разницей в несколько минут. Трейдер выставлял рыночные заявки по ценам, которые устраивали его контрагентов.

Отмечается, что схема работала три года — с 2014-го по 2017-й. Сделки, проводимые Бергером, оказывали краткосрочное, но значительное влияние на котировки ценных бумаг, которыми он торговал.