Америка предупреждает: она все видит и всех накажет 

У ареста финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу за несоблюдение антииранских санкций могут быть далеко идущие последствия, причем не только в отношениях между США и Китаем. Что своими действиями хочет сказать Вашингтон?
Пресса назвала причины ареста финдиректора и дочери главы Huawei. Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде из-за незаконных транзакций через банк HSBC, обвиняемый в переводах в Иран, Судан и Ливию вопреки санкциям, пишет WSJ со ссылкой на источники.
По данным издания, подозрительные платежи были замечены надзорными структурами, назначенными после расследования дела HSBC, которое завершилось в 2012 году выплатой штрафа почти в 2 млрд долларов. Сам банк не является объектом нового расследования и сотрудничает со следствием. Какие последствия будут у этого задержания?
Комментарий Георгия Бовта:
Мэн Ваньчжоу, оказывается, находилась под расследованием еще с 2016 года, то есть до того, как США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и ужесточили против этой страны санкции. Ее обвиняют в том, что компания Huawei, у которой есть производство в США, в нарушение действовавших антииранских санкций поставляла продукцию формально американского происхождения в эту страну.
С 1979 года в отношении Ирана было принято 26 президентских декретов о санкциях. Все они действуют. В 2017 году они были частично кодифицированы в закон»"О противодействии противникам Америки посредством санкций», куда Иран попал наряду с Россией и КНДР. То есть режим так называемых вторичных санкций в отношении нарушителей американского эмбарго против этих трех стран в принципе одинаковый.
За соблюдением санкционного режима следит специальное подразделение Минфина США Office of Foreign Assets Control (OFAC). Формально — в отношении тех компаний, которые находятся в американской юрисдикции. Но в этой юрисдикции можно оказаться, в том числе, даже не имея никакого бизнеса в Америке, а просто проводя долларовые трансакции через корреспондентские счета в американских банках.
Нарушение американского санкционного режима считается тяжким преступлением против национальной безопасности США. Никакой оглядки на международное право тут и в помине нет. То, что ООН, к примеру, никаких подобных санкций против Ирана не вводила, не имеет значения.
Наказание за нарушение предусматривает, в частности, штрафы. Они разнятся. Так, в случае нарушения «Закона о торговле с врагом» за каждую противозаконную сделку положено 65 тысяч долларов. За нарушение «Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» — 250 тысяч. За нарушение других санкционных декретов и законов, в том числе в отношении Ирана, штраф может достигать 20 млн долларов. Плюс может быть назначено наказание в виде тюремного заключения до 30 лет.
В этом году у США уже был похожий случай. Весной преследованию подверглась другая китайская телекоммуникационная компания ZTE — за нарушение санкций против Ирана и КНДР. При этом американские власти фактически не скрывали, что хотят заодно устранить с рынка еще и мощного конкурента — под предлогом охраны интересов национальной безопасности. Например, Пентагон запретил использовать оборудование таких компаний, как ZTE, а также Huawei. Америка также теперь требует запретить использовать оборудование Huawei для строительства мобильных сетей нового поколения от своих союзников.
Впрочем, в июне санкции против ZTE были смягчены личным решением Трампа после того, как она была оштрафована в рамках сделки с правосудием на 1,2 млрд долларов. Это было подано как большое одолжение Китаю. Вероятно, такая же сделка будет заключена и сейчас — в контексте переговоров между США и КНР о новых условиях торговли. Это станет еще одним рычагом давления на Пекин с целью получить ряд уступок под угрозой введения американских 25-процентных пошлин на китайский импорт в размере 250 млрд долларов. Кстати, в официальной печати КНР уже появились намеки и пожелания о том, чтобы арест главного финансиста Huawei не отразился на торговых переговорах.
При этом случай с Huawei призван стать показательным примером для других стран и компаний. США демонстрируют, что их не останавливает ни размер предприятий, ни даже то, что за этими компаниями стоит столь мощная держава, как Китай. Что же говорить тогда об остальных?
Преследование китайского телекоммуникационного гиганта происходит на фоне попыток Евросоюза создать специальный платежный механизм с тем, чтобы совершать экспортно-импортные операции с Ираном без осуществления трансграничных платежей, а путем взаимозачетов между экспортерами и импортерами. И вот Америка словно предупреждает: она все видит и всех накажет. Не стоит забывать и о продолжающихся угрозах со стороны США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», ведь с Ираном Россия находится в одной компании в санкционном законе от 2 августа 2017 года.