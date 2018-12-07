Америка предупреждает: она все видит и всех накажет

У ареста финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу за несоблюдение антииранских санкций могут быть далеко идущие последствия, причем не только в отношениях между США и Китаем. Что своими действиями хочет сказать Вашингтон?

Пресса назвала причины ареста финдиректора и дочери главы Huawei. Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде из-за незаконных транзакций через банк HSBC, обвиняемый в переводах в Иран, Судан и Ливию вопреки санкциям, пишет WSJ со ссылкой на источники.

По данным издания, подозрительные платежи были замечены надзорными структурами, назначенными после расследования дела HSBC, которое завершилось в 2012 году выплатой штрафа почти в 2 млрд долларов. Сам банк не является объектом нового расследования и сотрудничает со следствием. Какие последствия будут у этого задержания?

Комментарий Георгия Бовта:

Мэн Ваньчжоу, оказывается, находилась под расследованием еще с 2016 года, то есть до того, как США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и ужесточили против этой страны санкции. Ее обвиняют в том, что компания Huawei, у которой есть производство в США, в нарушение действовавших антииранских санкций поставляла продукцию формально американского происхождения в эту страну.

С 1979 года в отношении Ирана было принято 26 президентских декретов о санкциях. Все они действуют. В 2017 году они были частично кодифицированы в закон»"О противодействии противникам Америки посредством санкций», куда Иран попал наряду с Россией и КНДР. То есть режим так называемых вторичных санкций в отношении нарушителей американского эмбарго против этих трех стран в принципе одинаковый.

За соблюдением санкционного режима следит специальное подразделение Минфина США Office of Foreign Assets Control (OFAC). Формально — в отношении тех компаний, которые находятся в американской юрисдикции. Но в этой юрисдикции можно оказаться, в том числе, даже не имея никакого бизнеса в Америке, а просто проводя долларовые трансакции через корреспондентские счета в американских банках.

Нарушение американского санкционного режима считается тяжким преступлением против национальной безопасности США. Никакой оглядки на международное право тут и в помине нет. То, что ООН, к примеру, никаких подобных санкций против Ирана не вводила, не имеет значения.

Наказание за нарушение предусматривает, в частности, штрафы. Они разнятся. Так, в случае нарушения «Закона о торговле с врагом» за каждую противозаконную сделку положено 65 тысяч долларов. За нарушение «Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях» — 250 тысяч. За нарушение других санкционных декретов и законов, в том числе в отношении Ирана, штраф может достигать 20 млн долларов. Плюс может быть назначено наказание в виде тюремного заключения до 30 лет.

В этом году у США уже был похожий случай. Весной преследованию подверглась другая китайская телекоммуникационная компания ZTE — за нарушение санкций против Ирана и КНДР. При этом американские власти фактически не скрывали, что хотят заодно устранить с рынка еще и мощного конкурента — под предлогом охраны интересов национальной безопасности. Например, Пентагон запретил использовать оборудование таких компаний, как ZTE, а также Huawei. Америка также теперь требует запретить использовать оборудование Huawei для строительства мобильных сетей нового поколения от своих союзников.

Впрочем, в июне санкции против ZTE были смягчены личным решением Трампа после того, как она была оштрафована в рамках сделки с правосудием на 1,2 млрд долларов. Это было подано как большое одолжение Китаю. Вероятно, такая же сделка будет заключена и сейчас — в контексте переговоров между США и КНР о новых условиях торговли. Это станет еще одним рычагом давления на Пекин с целью получить ряд уступок под угрозой введения американских 25-процентных пошлин на китайский импорт в размере 250 млрд долларов. Кстати, в официальной печати КНР уже появились намеки и пожелания о том, чтобы арест главного финансиста Huawei не отразился на торговых переговорах.

При этом случай с Huawei призван стать показательным примером для других стран и компаний. США демонстрируют, что их не останавливает ни размер предприятий, ни даже то, что за этими компаниями стоит столь мощная держава, как Китай. Что же говорить тогда об остальных?