Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.57
75.90
75.86
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
62.15
+2.36 Золото
1242.76
+0.17 РТС
1149.82
+0.83
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1374
–0.0032
22.11
1.1406
05.12
25.11
13.11

Биржи Европы коррекционно растут после падения более чем на 3% днем ранее 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, восстанавливаясь после значительного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,55% — до 6808,13 пункта, французский CAC 40 — на 1,38%, до 4846,21 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 10893,97 пункта.
"Европейские биржи начали торговую сессию хорошим ростом после больших потерь по итогам вчерашнего дня", — сказал изданию Wall Street Journal аналитик LCG Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).
В четверг биржи Европы снизились более чем на 3% на фоне всплеска опасений по поводу торговых отношений США и КНР после ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Technologies.
Помимо этого, инвесторы оценивают внутреннюю статистику региона. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в пятницу, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале 2018 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП на 0,2% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом.
Позднее в пятницу инвесторы ждут публикации ноябрьской статистики по безработице в США от минтруда страны. По мнению экспертов, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.
Сильные данные по рынку труда усилят ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системы США. ФРС в текущем году повышала ставку трижды — в марте, июне и сентябре.
Прайм: последние новости
Сотрудник структуры Сбербанка манипулировал рынками ценных бумаг Иран должен быть исключен из любого решения ОПЕК+ до снятия санкций США - министр нефти Нефть продолжает дешеветь в ожидании встречи ОПЕК+
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переговоры по сделке ОПЕК+ зашли в тупик
Стало известно решение России по сокращению нефтедобычи
Евросоюз подбросит Украине денег2
Данные россиян собирали для введения новых санкций1
«Ядерная опция»: как ЦБ отразит атаку США7
Видео
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение