Доллар и евро рухнули на фоне решения России и ОПЕК

Доллар и евро резко просели по отношению к рублю на фоне сообщений о том, что ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти.

Доллар дешевеет на 60 копеек до 60,22 рубля, евро падает на 70 копеек — до 75,35 рубля.

По состоянию на 16.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,66% — до 62,78 доллара за баррель.