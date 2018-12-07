Доллар и евро резко просели по отношению к рублю на фоне сообщений о том, что ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти.
Доллар дешевеет на 60 копеек до 60,22 рубля, евро падает на 70 копеек — до 75,35 рубля.
По состоянию на 16.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,66% — до 62,78 доллара за баррель.
Ранее ОПЕК и не входящие в картель государства по итогам встречи в Вене договорились о сокращении добычи нефти с начала 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой участников встречи. Нефтяной картель уберет с рынка 0,8 млн баррелей, а другие страны-участники сделки ОПЕК+, включая Россию, снизят добычу на 0,4 млн баррелей. Соглашение будет действовать шесть месяцев с возможным пересмотром параметров в апреле.