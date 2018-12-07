Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.48
75.60
75.70
Прогноз
10.12 – 17.12
$
68.10
76.27
Индексы и котировки Brent
63.03
–0.54 Золото
1245.31
+0.15 РТС
1157.94
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.1389
–0.0016
22.11
1.1406
05.12
25.11
13.11

Доллар и евро рухнули на фоне решения России и ОПЕК 

Рамблер 2 часа назад
Доллар и евро резко просели по отношению к рублю на фоне сообщений о том, что ОПЕК и Россия согласовали сокращение добычи нефти.
Доллар дешевеет на 60 копеек до 60,22 рубля, евро падает на 70 копеек — до 75,35 рубля.
Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью
По состоянию на 16.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,66% — до 62,78 доллара за баррель.
Ранее ОПЕК и не входящие в картель государства по итогам встречи в Вене договорились о сокращении добычи нефти с начала 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой участников встречи. Нефтяной картель уберет с рынка 0,8 млн баррелей, а другие страны-участники сделки ОПЕК+, включая Россию, снизят добычу на 0,4 млн баррелей. Соглашение будет действовать шесть месяцев с возможным пересмотром параметров в апреле.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть взлетела
Россия и ОПЕК решили вопрос с нефтью10
Переговоры по сделке ОПЕК+ зашли в тупик
Стало известно решение России по сокращению нефтедобычи
Евросоюз подбросит Украине денег9
Видео
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:18
Медведеву припомнили фразу «денег нет»
Экономика Политика
04:24
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
Экономика
03:36
Россия бойкотирует Давос
Экономика Политика
01:45
Китай отвернулся от России
Экономика Статьи
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки Личный счет
03:36
США захотели «сорвать» сделку ОПЕК и России
Экономика
00:42
Подсчитаны новогодние траты россиян
Личный счет Социология
06:39
Медведев пообещал россиянам рост зарплат
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение