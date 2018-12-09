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В России резко подешевела красная икра 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России подешевела красная икра. Вдвое упали оптовые цены, что сказалось и на розничной стоимости. В декабре кило икры в магазине можно купить за 2,4 — 3 тысячи рублей, год назад он стоил 4 тысячи, сообщает «МК».
По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, это произошло благодаря рекордному улову лососевых объемом в 675 тыс. тонн. Как свидетельствует статистика Росстата в итоге на 1,8% снизились потребительские цены на икру лососевых рыб, на 1,0% — на живую и охлажденную рыбу, на 0,2–0,5% — на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород.
Рынок красной икры составляет около примерно 14–15 тыс. тонн в год. В основном (70%) икры на рынке — икра горбуши, 20% — икра кеты, остальные 10% — икра нерки, кижуча и другой рыбы.
Однако с учетом того, что новогодние праздники — период, когда спрос на икру повышается, рассчитывать, что цены упадут еще ниже не приходится. По мнению исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, не подешевеют и блюда в кафе и ресторанах, где в числе ингредиентов присутствует красная икра.
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