В Германии оценили способность России выдержать скачки цен на нефть

В настоящее время Россия занимает достаточно прочное положение, чтобы выдержать скачки цен на нефть, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опираясь на данные доклада Всемирного банка о российской экономике.

В статье говорится, что, сейчас Россия находится в положении, которое позволяет ей справляться с потрясениями на нефтяном рынке. В частности, это связано с большими валютными запасами, составляющими 461 млрд долларов, невысокой государственной задолженностью в 29% ВВП и «комфортным» индексом покрытия импорта, передает ИноТВ содержание публикации.

По прогнозу, который приводит немецкое издание, в следующие три года цены на нефть в среднем составят 71 доллар за баррель.

DWN пишет о том, что Саудовская Аравия хочет убедить Москву снизить объемы добываемой нефти, как минимум, на 250-300 тыс. баррелей в день. В прошлом месяце объем добычи нефти в России сократился до 11,369 млн баррелей в день. Само же королевство готовится сократить уровень добычи уже с января, чтобы подстегнуть снизившиеся в последнее время цены на нефть.

Напомним, согласно прогнозу стран — экспортеров газа, цена нефти не упадет ниже 60 долларов за баррель как минимум до 2040 года, а рост мирового спроса на газ к этому времени составит 46% и достигнет 5,43 трлн кубометров.