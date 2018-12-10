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В Германии оценили способность России выдержать скачки цен на нефть 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Reuters
В настоящее время Россия занимает достаточно прочное положение, чтобы выдержать скачки цен на нефть, пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten, опираясь на данные доклада Всемирного банка о российской экономике.
В статье говорится, что, сейчас Россия находится в положении, которое позволяет ей справляться с потрясениями на нефтяном рынке. В частности, это связано с большими валютными запасами, составляющими 461 млрд долларов, невысокой государственной задолженностью в 29% ВВП и «комфортным» индексом покрытия импорта, передает ИноТВ содержание публикации.
По прогнозу, который приводит немецкое издание, в следующие три года цены на нефть в среднем составят 71 доллар за баррель.
DWN пишет о том, что Саудовская Аравия хочет убедить Москву снизить объемы добываемой нефти, как минимум, на 250-300 тыс. баррелей в день. В прошлом месяце объем добычи нефти в России сократился до 11,369 млн баррелей в день. Само же королевство готовится сократить уровень добычи уже с января, чтобы подстегнуть снизившиеся в последнее время цены на нефть.
Напомним, согласно прогнозу стран — экспортеров газа, цена нефти не упадет ниже 60 долларов за баррель как минимум до 2040 года, а рост мирового спроса на газ к этому времени составит 46% и достигнет 5,43 трлн кубометров.
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