Каким был бы рубль без антироссийских санкций

Каким был бы курс рубля без ввода антироссийских санкций

— В первой декаде декабря рубль начал укрепляться, прибавив в стоимости по отношению к доллару 0,3 процента, а к евро 0,6 процента. Первая половина декабря пока выглядит более спокойной, чем тяжелый ноябрь.

Какой будет вторая половина? Во второй половине декабря на валютный рынок могут повлиять два события. 14 декабря состоится заседание совета директоров Банка России . На нем будут обсуждать два важных вопроса: величину ключевой процентной ставки и возобновление покупок Центробанком РФ иностранной валюты по поручению Минфина на открытом рынке с января 2019 года. Большинство опрошенных новостными агентствами аналитиков считает, что процентная ставка останется без изменений на уровне в 7,5 процента.

Но есть также мнение, что ставка может быть повышена. Однако, на наш взгляд, если совет директоров ЦБ РФ примет решение о возвращении финансового регулятора на биржу для покупок валюты, это решение может негативно влиять на курс рубля до конца месяца. А на следующей неделе, 19 декабря, ФРС США будет принимать свое решение по процентной ставке. Скорее всего, Федрезерв повысит ее до 2,5 процента. Это может также негативно повлиять на рубль.

В то же время, если США в декабре не введут новых антироссийских санкций, а вероятность этого достаточно высока, это будет позитивом для курса рубля до конца декабря. По оценкам Альпари, если бы санкций не было, но Минфин по-прежнему покупал бы в этом году валюту в тех же объемах, курс рубля находился бы на уровнях в 60-62 рубля за доллар и 70-72 рубля за евро. А если бы не было санкций и Минфин РФ не покупал бы валюту, то мы могли бы увидеть доллар даже на уровне 55 рублей и евро ниже 70 рублей. А если представить Россию вообще без санкций с 2014 года по настоящий момент, то справедливая цена доллара США находилась бы максимум на отметке 45 рублей, а евро в районе 51-52 рубля, даже на фоне подешевевшей нефти.

Что касается ближайших недель, то во второй половине декабря курс доллара будет находиться в рамках 65,6-67,2 рубля, а курс евро — в диапазоне 74,7-76,5 рубля.