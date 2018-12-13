ЦБ мира должны готовиться к атакам популистов — и вот почему

Москва, 13 декабря — «Вести. Экономика». Мировые центробанки переживают непростые времена. Попытки нормализовать монетарную политику после десятилетия накачки экономики «дешевыми деньгами» сталкиваются с замедлением темпов роста и нападками властей.

Центробанки развитых стран понимают, что дальнейшая ультрамягкая политика ни к чему хорошему не приведет и создаст новые «пузыри», поэтому во главе с Федеральной резервной системой они начинают сокращать стимулы и повышать ставки.

Однако сдвиг в сторону ужесточения политики наталкивается на экономические препятствия, которые оказывают понижательное давление на темпы инфляции.

Все это приводит к тому, что уже сейчас инвесторы не верят, что ФРС в следующем году продолжит повышать ставки.

При этом стоит отметить, что глава Федрезерва Джером Пауэлл уже не раз столкнулся с критикой со стороны президента Трампа, который заявлял, что повышение ставок убивает весь эффект от налоговой реформы и замедляет экономический рост.

В октябре Трамп заявил, что ФРС «сошла с ума», и сказал, что регулятор оказался «гораздо более серьезной проблемой, чем Китай». Позднее он выразил сожаление по поводу своего выбора Джерома Пауэлла в качестве нового председателя ФРС.

Центральные банки развивающихся стран вслед за ФРС вынуждены были повышать ставки, притом даже в тех случаях, когда экономика той или иной страны выглядела слабо.

Например, ЦБ Турции повысил ставку до 24%, хотя экономика буквально трещала по швам. Эти меры были призваны укрепить валюты, которые попали под волну распродаж на фоне укрепления доллара.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Понятно, что повышение ставок в условиях кризиса — непопулярная мера и регуляторы сталкиваются с жесткой критикой, особенно со стороны популистов. Кстати, ЦБ Турции и вовсе, по мнению многих наблюдателей, находился под непосредственным контролем президента Эрдогана, который постоянно критиковал регулятора за высокие ставки.

Одним из ярких примеров стало решение главы ЦБ Индии Урджит Пателя уйти в отставку, это случилось в начале этой недели. Причиной такого решения стала угроза независимости ЦБ.

[КАРТИНКА] RBI Governor Urjit Patel | Danish Siddiqui/ Reuters [/КАРТИНКА] Правительство премьер-министра Нарендры Моди , которое готовится к решающим парламентским выборам в следующем году, упрекало команду Пателя за то, что она не предприняла достаточно усилий для стимулирования роста, хотя монетаристам очевидно, что у регуляторы были другие проблемы.

Глава Банка Англии Марк Карни также не смог выйти сухим из воды. После того как регулятор представил худшие возможные последствия Brexit, Марк Карни был обвинен сторонниками выхода из ЕС в попытке запугать британский электорат.

По мере ухудшения перспектив мировой экономики нападки популистов на центробанки могут усилиться, хотя на самом деле во многих проблемах виноваты не ЦБ, а политики.

Стоит отметить, что именно Трамп устраивает торговые войны и именно политические силы Великобритании не могут решить вопрос выхода из состава ЕС. Список можно продолжать бесконечно.

Примерно то же самое можно сказать про Россию. Центральный банк проводил достаточно понятную политику, но регулятор не принимает решений о повышении налогов (НДС) и не взвинчивает цены на бензин: ему остается лишь подстраиваться под те условия, которые складываются в экономике.

Именно поэтому вместо дальнейшего снижения ставок мы видим переход к циклу повышения. В сентябре Банк России поднял ставку на 0,25%, еще на четверть процента ставка может быть повышена в пятницу.

При этом всегда находятся те, кто считают, что в слабости российской экономики во многом виноват именно монетарный орган, который не обеспечивает доступность денег.