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Биржи Европы снижаются вслед за рынками США и Азии и на внутренних новостях 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне негатива из США и Азии, а также внутренних экономических новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,34% — до 6754,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 4787,79 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 10705,6 пункта.
Европейские инвесторы в понедельник подхватили негатив трейдеров в США и Азии. Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем, в минусе закрылись и рынки акций Азии в понедельник.
Участники торгов также обратили внимание, что Банк Франции исходя из оценок деловой активности понизил прогноз по росту ВВП страны на четвертый квартал на фоне протестов в стране до 0,2% в квартальном исчислении с 0,4%, ожидавшихся ранее.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает заявление Суда ЕС, который постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза (Brexit), что сохранило бы статус страны-участницы ЕС. Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.
Также трейдеры в понедельник отыгрывают новую статистику из Великобритании. Так, согласно официальным данным, объем промпроизводства в Великобритании в октябре снизился на 0,6% в месячном исчислении и на 0,8% — в годовом. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,4% и 0,2% соответственно.
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