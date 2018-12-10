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Нефть дешевеет более чем на 1,5% вслед за падением мировых фондовых бирж 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на 1,5-1,7% на фоне распродаж на биржах США, Европы и Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,59% — до 60,69 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,75% — до 51,7 доллара за баррель.
Сырьевые рынки оказались под давлением в свете отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах США в пятницу, и Европы и Азии в понедельник. Мировые инвесторы продолжают следить за рядом тем — торговые отношения США и Китая, задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei по запросу властей США, грядущее голосование по соглашению по Brexit в британском парламенте и перспективы роста мировой экономики.
Частично распродажи на рынке нефти в понедельник связаны с желанием инвесторов зафиксировать прибыль после того, как в пятницу цены на сырьевой товар выросли на 2,2-2,7% после новых договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.
Эксперты расходятся в оценках влияния данной меры на баланс спроса и предложения сырья. Некоторые считают этот шаг достаточным для стабилизации ситуации на рынке нефти, а некоторые не согласны с этим. Так, аналитик банка Emirates NBD Эдвард Белл (Edward Bell) сказал агентству Рейтер, что "объем сокращения добычи нефти является недостаточным для того, чтобы рынок вернулся к дефициту предложения". По прогнозам эксперта, переизбыток предложения нефти на мировом рынке в первом квартале 2019 года составит около 1,2 миллиона баррелей в день с учетом новых уровней добычи.
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