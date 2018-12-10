Нефть дешевеет более чем на 1,5% вслед за падением мировых фондовых бирж

Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на 1,5-1,7% на фоне распродаж на биржах США, Европы и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.03 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,59% — до 60,69 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,75% — до 51,7 доллара за баррель.

Сырьевые рынки оказались под давлением в свете отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах США в пятницу, и Европы и Азии в понедельник. Мировые инвесторы продолжают следить за рядом тем — торговые отношения США и Китая, задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei по запросу властей США, грядущее голосование по соглашению по Brexit в британском парламенте и перспективы роста мировой экономики.

Частично распродажи на рынке нефти в понедельник связаны с желанием инвесторов зафиксировать прибыль после того, как в пятницу цены на сырьевой товар выросли на 2,2-2,7% после новых договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.