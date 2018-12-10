Котировки бумаг «Ленты» на Мосбирже рухнули на 6%

Новость о смене руководства в компании «Лента» вызвала распродажи ее акций в понедельник, 10 декабря. Котировки бумаг ретейлера упали на 6%, к 14:25 мск они торговались на уровне 206 рублей.

Участники рынка посчитали, что изменения в составе топ-менеджмента в «Ленте» могут привести к операционным сложностям в компании. Тем более как, отмечают аналитики Альфа-Банка , покинувший кресло гендиректора компании Ян Дюннинг «был одним из тех, кто стоял у истоков успеха „Ленты“, так как с ним компания стала одной из самых быстро растущих розничных сетей в России и провела IPO». В Альфа-Банке не исключают, что процесс формирования новой команды менеджеров может оказаться длительным и болезненным.

В пятницу, 7 декабря, «Лента» сообщила о смене гендиректора: на эту должность был назначен Герман Тинга. Бумаги ретейлера 7 декабря потеряли более 8% стоимости. Однако не все аналитики пессимистично отнеслись к этой новости. Как считают в БКС, новый руководитель вполне способен создать дополнительную стоимость для компании благодаря его большому опыту в розничном секторе.