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Британский фунт рухнул до 20-месячных минимумов 

Вести Экономика + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Падение фунта пошло на пользу доллару, укрепившему позиции после снижения.
Решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отложить голосование по соглашению с ЕС о Brexit в британском парламенте, обрушило национальную валюту Соединенного Королевства до 20-месячных минимумов. Возросший риск того, что Великобритания покинет Еврсоюз без сделки вообще, напугал инвесторов.
В результате британский фунт подешевел до 1,2507 за доллар — самой низкой отметки с апреля 2017 года. Падение фунта оказалось выигрышным для доллара, ранее опускавшегося до двухнедельного минимума по отношению к основным валютам из-за опасений того, что ФРС притормозит процесс повышения ставок раньше, чем планировал.
“Падение доходности в США в конечном итоге подтолкнет доллар к нисходящему тренду, но, вероятно, не сейчас”, — полагает старший валютный стратег-аналитик IG Securities Дзюнъити Исикава.
“Трудно нарисовать очень медвежий сценарий для доллара, так как разговоры о том, что экономика США скатывается к рецессии, и о переходе ФРС к смягчению денежно-кредитной политики, кажутся слишком надуманными”, — отмечает президент FPG Securities Коджи Фукая.
В плюсе оказался и евро, он вырос по отношению к доллару до $1,1365 после снижения на 0,2% накануне. Единая европейская валюта укрепляет и позиции по отношению к фунту, хотя на нее до сих пор оказывают давление беспорядки во Франции.
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