Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.80
75.85
76.10
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.66
Индексы и котировки Brent
59.79
–0.07 Золото
1241.86
–0.07 РТС
1136.50
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.1357
+0.0023
26.11
1.1334
07.12
27.11
15.11

Цена барреля нефти Brent упала на 3% 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти марок Brent и WTI в понедельник вечером снижалась более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 22.36 мск февральский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряла 2,71%, опускаясь до долларов за баррель. Перед этим Brent уже дешевела более чем на 3%, передает РИА «Новости».
Январский фьючерс на WTI падал на 3,02% — до 51,02 доллара за баррель.
Партнер компании Again Capital Management Джон Килдуфф заявил Reuters, что давление на нефтяные котировки оказывают продолжающиеся опасения относительно мировой экономики и прогнозируемого спроса на нефть.
Основные фондовых биржи Европы и Азии закрылись снижением на 1-2%, американские фондовые индексы в основном демонстрируют негативную динамику в ходе торгов понедельника.
Отмечается, что динамику фондовых рынков определяют, в том числе, опасения за перспективы торговых отношений США и Китая, скандал с задержанием финдиректора Huawei и перенос голосования в британском парламенте о выходе из состава Европейского союза.
Утром понедельника Brent росла на 0,45% — до 61,95 доллара за баррель, WTI уменьшалась на 0,17% и составила 52,52 доллара за баррель.
Накануне СМИ Германии оценили способность России выдержать скачки цен на нефть.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Рубль подешевел к доллару и евро В Германии оценили способность России выдержать скачки цен на нефть Названы уступки, на которые Китай согласился пойти в торговле с США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли альтернативу российскому газу для Европы34
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»470
В Москве обнаружили засилье несуществующих ЖК
Россия попала в цикл падения9
Минстрой уточнил понятие ветхого и аварийного жилья1
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет Экономика
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:23
Икра в России резко подешевела
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение