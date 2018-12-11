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Биржи АТР в основном растут на новостях вокруг торговых отношений США и КНР 

Прайм + ещё 5 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после резкого снижения в понедельник преимущественно повышаются во вторник после новостей о телефонном разговоре представителей США и Китая, которые дали рынкам надежду на улучшение торговых отношений между странами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% — до 2591,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,6%, до 1340,48 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,12% — до 25721,37 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,04%, до 2054,03 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,03% — до 5553,7 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,46%, до 21122,46 пункта.
В центре внимания инвесторов во вторник оказалось сообщение министерства коммерции КНР о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
Аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Рейтер, что подобные переговоры уже не первый раз дают рынкам надежду. "И хотя я считаю этот шаг положительным в общем контексте, торговая война еще далека от завершения", — добавил эксперт.
Разговор представителей Китая и США произошел после достигнутых на полях саммита G20 договоренностях, которые был восприняты рынками как временное перемирие в торговой войне. Однако обеспокоенность относительно перспективы долгосрочного торгового соглашения между странами не покидает рынки.
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