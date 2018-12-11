Экономисты определили сроки затяжного падения доллара

Новые осложнения в делах США и Китая могут затормозить введение санкций против России. Не все безоблачно и в американской экономике. Кроме того, наш рубль получил неожиданный подарок от Вашингтона.

— До заседания ЦБ РФ в пятницу, при условии, что не будет новых данных о санкциях (все еще поговаривают о пресловутом "деле Скрипалей"), рубль не имеет существенных причин для сильных курсовых движений как вверх, так и вниз. Еще один фактор — нефть — в общем и целом продолжает играть на умеренное укрепление отечественной валюты.

Что касается доллара, то здесь неожиданным образом вскрывается своя история пути к ослаблению. В среду и четверг, на фоне сыплющейся как из рога изобилия негативной макростатистики по США и склонности кривой доходностей казначейских облигаций к инверсии (что является признаком надвигающейся рецессии), всем стало очевидно, что это уже не "техническая коррекция", а осознанный тренд.

На фоне слабых цифр по рынку труда в США, производственных заказов и спикировавших запасов нефти в хранилищах, особо выдающимися свойствами обладала публикация по резко ухудшившемуся торговому балансу США. За время президентства Дональда Трампа , вопреки всем его усилиям, ежемесячный дефицит внешней торговли США вырос с 45 млрд долларов до 55 млрд долларов.

Причины лежат на поверхности — неконтролируемый рост доллара против мировых валют, делающий американскую продукцию неконкурентоспособной в разрезе международной торговли, а также, собственно, сами торговые войны. Одна из причин выхода столь слабой цифры — рухнувший экспорт сои из США на фоне введенных Китаем ответных пошлин.

Исходя из всего этого, в среднесрочной, полгода-год, перспективе доллар будет ослабевать против мировых валют, включая и рубль. Есть даже вероятность, что курс доллара может опуститься до 56 рублей. Однако до конца 2018 года этого не произойдет из-за недостаточности времени на перелом тренда и наличия сильных сезонных факторов, работающих на поддержку "американца".

Между тем, неожиданный арест в Канаде и конвой в США видного китайского руководителя технологической корпорации Huawei неудачно наложился на негатив макростатистики и усилил его. Очевидно, что он приведет к дальнейшему осложнению отношений между Вашингтоном и Пекином, которые самое позднее в марте должны прийти к соглашению о заключении торговой сделки. В воскресенье Китай вызвал американского посла в Пекине для вручения ноты протеста, в то время как Роберт Лайтхизер, который ведет торговые переговоры с Китаем, заявил, что считает 1 марта их "жестким дедлайном". По меткому выражению одного популярного финансового блогера, чем больше США конфликтует с Китаем, тем меньше шансов что вспомнят о нас — по крайней мере, до нового года, а возможно — и до самого "часа икс" 1 марта.