Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,20%, составив $51,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,13% — до $60,05 за баррель.