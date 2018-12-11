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Мировые цены на нефть растут
RT на русском
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,20%, составив $51,10 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,13% — до $60,05 за баррель.
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