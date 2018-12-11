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Биржи Европы восстанавливаются на макростатистике после падения днем ранее 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Европы заметно растут во вторник на фоне позитивной внутренней макростатистики, а также оптимизма вокруг торговых отношений США и Китая, отыгрывая падение предыдущего дня, достигавшее 1,5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,62%, до 6764,3 пункта, французский CAC 40 — на 1,23%, до 4800,32 пункта, немецкий DAX — на 1,29%, до 10760,23 пункта.
На европейских рынках во вторник отмечается уверенное восстановление индексов после того, как они завершили торги понедельника значительным снижением на фоне новостей из Великобритании, свидетельствующих о новых сложностях в процессе выхода этой страны из Евросоюза (Brexit).
Премьер-министр Британии Тереза Мэй днем ранее отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте о соглашении с ЕС о Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил во вторник, что достигнутая ранее с Великобританией договоренность является единственно возможной.
Еще одной темой, за которой продолжают следить все мировые рынки, остаются торговые отношения США и Китая. Во вторник трейдеры с оптимизмом восприняли сообщения министерства коммерции Китая о том, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин обсудили по телефону сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций. Кроме того, Лю Хэ провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Это оживило надежды на достижение сторонами долгосрочного торгового соглашения.
Улучшило настроения участников торгов в Европе и новая порция статистики. Так, бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в августе-октябре сохранилась на уровне июля-сентября в 4,1%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. А центр исследований экономики Европы (ZEW) сообщил, в свою очередь, что индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре подскочил до отметки минус 17,5 пункта с минус 24,1 пункта в ноябре, хотя аналитики ждали снижения индикатора до минус 25 пунктов.
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