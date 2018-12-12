Обвал рубля спасет российскую экономику

Аналитики Bank of America Merrill Lynch пришли к выводу, что российская экономика сможет расти в 2019 году при условии слабого рубля и нефти по 100 долларов. Причем одна лишь нефть ситуацию не спасет, передает РБК.

При курсе доллара в 62 рубля и текущих ценах на нефть рост ВВП России составит 1,2 процента, говорится в прогнозе. При этом максимум, который вообще может продемонстрировать российская экономика в будущем году, составляет 2,1 процента.

Отмечается, что такой показатель будет достижим в том случае, если доллар будет стоит не менее 65 рублей, а цена на нефть составит 100 долларов. Если курс укрепится до 60-55 рублей за доллар, то даже высокие цены на нефть не помогут. В этом случае ВВП вырастет лишь на 1,8-1,2 процента.

По мнению аналитиков, укрепление рубля произойдет благодаря снижению опасений геополитических рисков, замедлению оттока нерезидентов из облигаций федерального займа (ОФЗ) и росту цен на нефть. Кроме того, на руку рублю играет ослабление доллара в целом к основным валютам.