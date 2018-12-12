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Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,32 рубля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 66,32 рубля.
Курс евро понизился на 5 копеек и достиг отметки 75,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее — индекс ММВБ) на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2392,18 пункта.
Индекс РТС вырос на 0,1% и достиг отметки 1136,29 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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