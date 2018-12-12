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Биржи АТР закрылись ростом на оптимизме относительно торговых отношений США и Китая 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду ростом индексов на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,31%, до 2502,15 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,16% до 1346,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,6%, до 26186,71 пункта, корейский KOSPI — на 1,44%, до 2082,57 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,39%, до 5653,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,15%, до 21602,75 пункта.
В центре внимания рынков в среду оказалось интервью Трампа агентству Рейтер, в котором он затронул тему торговых отношений с Китаем. Он рассказал, что между сторонами проходят переговоры по телефону и не исключил возможность новой встречи на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть и не обозначил ее сроков. Трамп также добавил, что повременит с увеличением пошлин с 10% до 25% до тех пор, пока не станет ясно, смогут ли США и Китай прийти к соглашению.
Кроме того, с оптимизмом восприняли рынки новость о том, что Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Сумма залога составляет около 7,5 миллиона долларов США, из которых чуть более 5 миллионов должны быть предоставлены наличными. Среди других условий — ношение электронного браслета и сдача паспортов.
"Определенные хорошие новости спровоцировали интерес к покупкам на рынках акций, но это не означает, что основные проблемы решены", — сказал агентству Рейтер стратег по валютному и фондовому рынку Bank of America Merrill Lynch в Токио Шусуке Ямада (Shusuke Yamada).
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