Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.21
$
66.39
75.20
75.52
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.83
75.92
Индексы и котировки Brent
60.80
–0.41 Золото
1245.20
+0.04 РТС
1127.34
–0.32
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1359
+0.0062
27.11
1.1297
10.12
29.11
18.11

Нефть марки Brent подорожала до 61,23 доллара за баррель 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Haider Mohammed
Цены на нефть ощутимо растут в среду днем на фоне усиления рисковых настроений и ожиданий того, что сокращение добычи странами ОПЕК+ скажется на рынке в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.09 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,76%, до 61,23 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,94%, до 52,66 доллара за баррель. В понедельник нефть обеих марок дешевела более чем на 3% на фоне повышенной волатильности на мировых фондовых рынках.
Оптимизм инвесторов нефтяного рынка в среду отмечается на фоне повсеместного восстановления рисковых настроений, о чем свидетельствует уверенный рост фондовых рынков Европы и Азии. Этот подъем на биржах был обусловлен оживлением надежд на возможное достижение долгосрочного взаимовыгодного торгового соглашения между США и Китаем.
Кроме того, трейдеры отыгрывают ожидания влияния в 2019 году решения ОПЕК+ о сокращении добычи. ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.
"Сокращение добычи странами ОПЕК+ стабилизирует рынок", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
Кроме того, поддержку стоимости нефти продолжают оказывать данные API об исчерпании запасов нефти в США. "Рынок нефти восстанавливается после оптимистичного доклада API", — заявил агентству стратег брокерской компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок (Stephen Brennock).
Согласно новым данным организации, за неделю по 7 декабря коммерческие запасы нефти в США упали сразу на 10,18 миллиона баррелей после роста на 5,36 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных о запасах от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,99 миллиона баррелей после сокращения на 7,323 миллиона баррелей неделей ранее.
Последние новости
В Таиланде драка питона с варанами попала на видео "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы превратили тараканов в доходный бизнес
Сетям могут запретить накрутки на товары со скидкой2
Эксперты оценили годовой рост цен на жилье
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ318
Сбербанк ухудшил прогноз по рублю
Видео
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение