Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.21
$
66.55
75.30
75.55
Прогноз
17.12 – 24.12
$
65.80
75.00
Индексы и котировки Brent
60.13
–0.03 Золото
1244.26
–0.02 РТС
1125.78
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
12.12
1.1371
+0.0002
28.11
1.1370
10.12
29.11
18.11

Золото дорожает на фоне ослабления курса доллара 

Прайм + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Стоимость золота растет в среду вечером на фоне снижения курса доллара по отношению к мировым валютам после заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики американского Федрезерва, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.57 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,65 доллара, или 0,29%, до 1250,85 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро росла на 1,67%, до 14,873 доллара за унцию.
Снижение курса доллара в среду стало основным фактором, который оказывает поддержку стоимости драгоценного металла, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,35%, до 97,05 пункта.
Ослабление американской валюты происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трамп в интервью агентству Рейтер сказал, что повышение базовой ставки на заседании регулятора на следующей неделе было бы ошибкой. Американский президент уже не в первый раз раскритиковал действия Федрезерва.
ФРС в текущем году повышала базовую ставку трижды, и еще одно повышение ожидается на следующем заседании регулятора 18-19 декабря. Относительно количества повышений в 2019 году есть некоторая неопределенность. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.
Ожидания меньшего количества повышений ставки в следующем году также позитивно сказывается на цене золота.
Прайм: последние новости
Баррель нефти ОПЕК 6 декабря подешевел на 2,1% ИСПРАВЛЕНО - TCS Group планирует разместить еврокоммерческие бумаги в четырех валютах - источник Стоимость золота незначительно изменяется в ожидании заседания ФРС США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские авиакомпании поспорили из-за рейтинга
США уличили в желании поднять цены на газ в Европе
Рубль устал падать: какой курс возьмет Россия33
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»838
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России
Видео
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании Экономика
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
11:02
Россиянам прояснили ситуацию со счетчиками на газ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение