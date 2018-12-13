Обратный отсчет: доллар начнет падать через неделю

Доллар резко просел к рублю после согласования сделки ОПЕК+ и снижается к другим мировым валютам в преддверии заседания ФРС , которое состоится 19 декабря. По прогнозу одного из ведущих американских инвестбанков Goldman Sachs, после этого американская валюта перейдет к затяжному снижению. Почему аналитики уверены, что доллар будет дешеветь, — в материале РИА Новости

Взять паузу

Большинство экспертов считает, что 19 декабря ФРС объявит об очередном увеличении ключевой ставки, однако предупредит о желании взять паузу в цикле повышений. О возможности такого сценария ранее заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл.

"Комментарии представителей ФРС повышают нашу уверенность в том, что американская валюта начнет дешеветь раньше, чем мы думали", — заявил агентству Bloomberg Зак Пандл, главный валютный стратег Goldman Sachs.

Риск сползти в рецессию

О возможности ослабления доллара говорят не только аналитики Goldman Sachs. В последнее время с подобными прогнозами выступали Morgan Stanley Bank of America , Сiti и другие крупные банки. Все они ждут ослабления и американской валюты, и экономики США.

На неизбежное замедление экономического роста, по мнению экспертов, указывают такие признаки как повышенная волатильность фондового рынка, торговые войны и сглаживание кривой доходности гособлигаций — аналогичная картина на рынке наблюдалась накануне всех экономических спадов в США за последние 50 лет.

Четвертого декабря на графике маржинальности государственных облигаций США впервые с 2007 года появилась инверсия: доходность коротких долговых бумаг превысила доходность облигаций с более длительным сроком обращения. Хотя при нормальной экономической ситуации "длинные" бумаги всегда обеспечивают большую доходность, чем краткосрочные.

Российские аналитики подтверждают: для длительного ослабления доллара действительно сложились все условия, одно из главных — заявление руководства ФРС о том, что следует проводить менее жесткую монетарную политику. Пока лишь около 20 процентов экспертов ждут рецессию в 2019 году в США, но в 2020-м она вполне может наступить.

"Если закручивать "монетарные гайки" и одновременно вести торговые войны с Китаем и Евросоюзом, можно сильно остудить американскую экономику", — отмечает Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

Рубль ждет повышенный спрос

Перспектива того, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки или вообще остановит цикл повышений, означает, что инвесторы по всему миру начнут искать более доходные бумаги, чем казначейские обязательства США.

Соответственно, валюты, которые живут в условиях более высокой ставки, а также опираются на сильные бюджеты и платежные балансы, начнут пользоваться повышенным спросом.

Возвращение нерезидентов на российский рынок

Таким образом, изменение политики ФРС может способствовать возвращению существенного объема капиталов на российский долговой рынок. Что станет дополнительной поддержкой рублю: чтобы покупать ОФЗ, иностранным инвесторам придется менять доллары на российскую валюту.

Впрочем, в условиях улучшения спроса на российские финансовые активы Банк России Минфин могут вернуться к практике покупки валюты на свободном рынке. Так что на существенное укрепление рубля к доллару лучше не рассчитывать.

Тем не менее, по оценкам аналитиков, у рубля есть все шансы укрепиться до отметки 63 или даже 61, если не вмешается геополитика: возможность введения Вашингтоном второго пакета санкций за "отравление Скрипалей" по-прежнему заставляет инвесторов нервничать.