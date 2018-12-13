Нефть дешевеет на новых прогнозах МЭА

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к снижению после публикации нового доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,57% — до 59,8 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61%, до 50,84 доллара за баррель. До публикации доклада МЭА цены на нефть росли на 0,3-0,4%.

Согласно декабрьскому докладу МЭА, добыча нефти стран ОПЕК в ноябре выросла на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 33,03 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет показателей в Саудовской Аравии и ОАЭ. При этом запасы нефти в странах ОЭСР в октябре впервые с марта превысили среднее значение за пять лет. В то же время МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах на уровне 1,3 и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Агентство добавило, что новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года снизит волатильность рынка, но говорить об эффективности сделки пока рано.

Трейдеры продолжают опасаться переизбытка нефти на мировом рынке, несмотря на меры ОПЕК+ по сокращению добычи. Аналитик инвестиционного банка Jefferies Джейсон Гаммел (Jason Gammel) считает, что можно почти с полной уверенностью говорить о том, что рост добычи в США ускорится во второй половине 2019 года на фоне увеличения пропускной способности трубопроводов в Пермском бассейне в Техасе.