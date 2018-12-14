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Цены на нефть снижаются 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,42%, составив $52,36 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,70% — до $61,02 за баррель.
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро Цены на нефть растут Цены на нефть растут
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