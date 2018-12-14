Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,42%, составив $52,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,70% — до $61,02 за баррель.