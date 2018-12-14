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Биржи АТР снижаются после слабых внутренних статданных 

Прайм 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне не оправдавших прогнозов статданных из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% — до 2619,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 1348,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,37% — до 26159,81 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,35%, до 2067,17 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,83% — до 5614,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,66%, до 21454,22 пункта.
В центре внимания участников торгов в пятницу оказалась новая порция статистики из Китая и Японии. Так, согласно официальным данным, объем промышленного производства в Китае в ноябре вырос в годовом выражении на 5,4%, хотя месяцем ранее показатель вырос на 5,9%. Аналитики ждали сохранения темпов роста октября без изменений. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Аналитики, напротив, ждали ускорения роста показателя до 8,8%.
Инвестиционный стратег UOB Френсис Тэн (Francis Tan), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что показатель розничных продаж может говорить о том, что объемы потребления недостаточно высокие для компенсации проблем во внешней торговле. Эксперт не исключает, что с учетом последних данных власти Китая могут в начале следующего года объявить о мерах поддержки экономики.
Дополнительное давление на японский Nikkei 225 оказывает внутренняя статистика. Так, индекс Tankan, отражающий настроения крупных производителей в стране относительно прогнозов по экономике, в четвертом квартале 2018 года снизился до 15 пунктов с 19 пунктов в предыдущем квартале, в то время как аналитики ожидали снижения до 16 пунктов.
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