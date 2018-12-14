Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.60
75.35
75.65
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.95
+0.00 Золото
1240.84
–0.06 РТС
1124.49
–0.43
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.1357
–0.0032
29.11
1.1390
12.12
02.12
20.11

Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 16 копеек — до 66,39 рубля.
Курс евро повысился на 10 копеек и составил 75,33 рубля.
RT на русском: последние новости
Цены на нефть растут Цены на нефть снижаются Цены на нефть растут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инфляция съест вклады россиян150
РФ нашла способ купить турбины для Крыма в обход санкций1
ЦБ аннулировал лицензию московского банка
Финляндия подтвердила позицию по «Северному потоку-2»
Трамп пощадил Китай
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение