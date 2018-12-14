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Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 10:03 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 370,73 пункта. Индекс РТС просел на 0,38% до отметки 1 125,02.
«Российский рынок пока не получает поддержки со стороны нефтяных котировок, но продуктивные переговоры США и Китая благоприятно сказываются на мировых рынках, снятие санкционного давления на РФ также позитивный фактор. Среди негатива — слабая статистика из Китая. Главным событием дня станет решение ЦБ по ключевой процентной ставке, которая может быть повышена на 0,25 базисных пункта. Мы сохраняем умеренно-позитивный взгляд на российский рынок и считаем, что индекс Мосбиржи сможет перейти к росту к отметке 2390 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
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Обзор Банки.ру: ЦБ может повысить ключевую ставку, сыграв «на опережение» Курс доллара и евро на 13 декабря Рубль уступает доллару и евро на старте торгов
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