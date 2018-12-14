Фондовые торги в РФ открылись в минусе

На 10:03 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 370,73 пункта. Индекс РТС просел на 0,38% до отметки 1 125,02.