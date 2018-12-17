Биржи АТР в основном растут в ожидании мер поддержки экономики Китая

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий мер поддержки экономики КНР от властей страны с учетом ухудшения макроэкономических показателей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% — до 2693,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,45%, до 1321,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,03% — до 26102,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 2072,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,1% — до 5663,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 21513,59 пункта.

В понедельник большинство рынков азиатского региона восстанавливаются после того, как в пятницу они снизились на фоне слабой статистики из Китая. В частности, трейдеров разочаровали данные по резкому замедлению роста розничных продаж в стране в ноябре текущего года. В то же время после этих данных на рынках укрепились надежды на то, что власти второй по величине мировой экономики могут вскоре объявить о новых мерах по ее поддержке.

"Мы можем ожидать целого ряда мер поддержки от китайских политиков в попытке стабилизировать внутреннюю экономику", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса в ноябре в стране составил 4,93 миллиарда долларов против 5,14 миллиарда долларов месяцем ранее, рост экспорта страны в годовом выражении замедлился до 4,1% с 4,5% в октябре, а рост импорта ускорился до 11,5% с 11,4%.