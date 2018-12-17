Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.55
$
66.80
75.21
75.55
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
60.25
+0.00 Золото
1237.40
–0.03 РТС
1116.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.1307
–0.0038
03.12
1.1345
14.12
04.12
22.11

Биржи АТР в основном растут в ожидании мер поддержки экономики Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий мер поддержки экономики КНР от властей страны с учетом ухудшения макроэкономических показателей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% — до 2693,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,45%, до 1321,42 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,03% — до 26102,39 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,15%, до 2072,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,1% — до 5663,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 21513,59 пункта.
В понедельник большинство рынков азиатского региона восстанавливаются после того, как в пятницу они снизились на фоне слабой статистики из Китая. В частности, трейдеров разочаровали данные по резкому замедлению роста розничных продаж в стране в ноябре текущего года. В то же время после этих данных на рынках укрепились надежды на то, что власти второй по величине мировой экономики могут вскоре объявить о новых мерах по ее поддержке.
"Мы можем ожидать целого ряда мер поддержки от китайских политиков в попытке стабилизировать внутреннюю экономику", — сказал агентству Франс Пресс аналитик OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes).
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса в ноябре в стране составил 4,93 миллиарда долларов против 5,14 миллиарда долларов месяцем ранее, рост экспорта страны в годовом выражении замедлился до 4,1% с 4,5% в октябре, а рост импорта ускорился до 11,5% с 11,4%.
Прайм: последние новости
Главное событие недели - решение ЦБ РФ по ставке ЦБ РФ понизил прогноз по росту кредитования экономики в 2018 году до 9-11% Бегство капитала с развивающихся рынков не наблюдается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пророчат откат в бедность и СССР217
Покупки россиян за границей обложат пошлинами1
Экономисты подвели итоги 2018 года
Россияне могут остаться без импортного алкоголя на НГ
Нефть Персии: что получит Россия от санкций против Ирана
Видео
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение