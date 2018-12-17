Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,35%, составив $51,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,12% — до $60,35 за баррель.