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Цены на нефть растут
RT на русском
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,35%, составив $51,38 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,12% — до $60,35 за баррель.
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