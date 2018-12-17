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Цены на нефть растут 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,35%, составив $51,38 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 0,12% — до $60,35 за баррель.
RT на русском: последние новости
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