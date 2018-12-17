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Рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
+
ещё 5
4 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара понизился на 7 копеек — до 66,69 рубля.
Курс евро упал на 4 копейки и составил 75,43 рубля.
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