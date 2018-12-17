Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.48
$
66.64
75.32
75.55
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
60.84
–0.16 Золото
1238.77
+0.04 РТС
1122.60
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.1338
–0.0007
03.12
1.1345
14.12
04.12
22.11

Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском + ещё 5 4 часа назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара понизился на 7 копеек — до 66,69 рубля.
Курс евро упал на 4 копейки и составил 75,43 рубля.
RT на русском: последние новости
Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,75% годовых Рубль снижается к доллару и евро Цены на нефть растут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы сделали ставку на рубль1
Стало известно, на сколько лет России хватит нефти
Названы условия приезда российских олигархов в Давос2
Лукашенко высказался о налоговом маневре России2
Пошлина на экспорт нефти из РФ понизится1
Видео
03:36
Зеленый свет: почему Россию пустили в Давос
Экономика Компании
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Компании
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
02:26
России пророчат откат в бедность и СССР
Экономика Статьи
00:47
Россиян и украинцев сравнили по тратам на еду
Личный счет
03:39
Почему решение ЦБ неожиданно сыграло против рубля
Рынки Статьи
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
08:01
Инфляция съест вклады россиян
Личный счет Статьи
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение