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Россию уличили в создании зомби из ОПЕК 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Россия оказывает все больше влияния на принятие решений внутри Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и в последнее время стала ее главной силой, пишет Bloomberg.
Издание называет ОПЕК «организацией-зомби», указывая, что она почти безоговорочно подчиняется Москве. В качестве главного подтверждения этому тезису приводятся соглашение ОПЕК+ и предшествовавшие ей переговоры.
Страны-участницы (все члены ОПЕК и 11 независимых государств, включая Россию) долго не могли договориться об объемах сокращения добычи нефти. Но после приезда в Вену, где проходил саммит, российского министра энергетики Александра Новака, компромисс был найдет за два часа: чиновник провел встречи с министрами из Ирана и Саудовской Аравии.
В итоге Москва согласилась сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки, однако эта мера стала не слишком существенной для нее, поскольку сокращение считается от уровня октября 2018 года, когда показатели добычи были высоки.
В свою очередь, другие страны, например, Алжир, Мексика, Малайзия и Ангола, вынуждены гораздо сильнее корректировать свои планы по добыче. Таким образом, общее снижение было достигнуто за счет более мелких стран почти без потерь для крупных. Чтобы добиться этого, пишет Bloomberg, Москва пообещала поблажки Ирану, Венесуэле и Ливии.
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