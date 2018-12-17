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Нефть марки WTI подешевела более чем на 3% 

Прайм 4 часа назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, нефть американской марки WTI подешевела более чем на 3% на предварительных данных о росте запасов на крупном терминале в США на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.38 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,99% — до 59,11 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,44%, до 49,72 доллара за баррель.
Как сообщает агентство Market Watch, аналитическая компания по сырьевым рынкам Genscape сообщила в понедельник о росте запасов на терминале в Кушинге (Cushing) на 630 тысяч баррелей нефти на прошлой неделе.
"Это оказалось больше ожиданий аналитиков", — приводит Market Watch мнение технического аналитика Forex.com Фавада Разакзада (Fawad Razaqzada).
Genscape предоставляет данные об изменении объемов запасов за два дня до официальной оценки управления энергетической информации минэнерго США.
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