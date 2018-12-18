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Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены на нефть продолжили стремительное падение. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $58 за баррель. Топливо дешевеет несмотря на то, что совсем недавно группа ОПЕК+ приняла решение уменьшить добычу с целью избежать переполнения рынка.
Ситуация с падением цен отражает недоверие к ОПЕК+, полагает партнёр консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«Никто не верит в способность ОПЕК к реальным действиям. Пока что всё ограничивалось декларациями о снижении добычи, никакой солидарности и совместных действий не было», — сказал собеседник News.ru.
Он обратил внимание на слова министра энергетики Р Ф Александра Новака, который говорил, что добыча нефти в России по итогам 2018 года может вырасти на 1,6%. Это доказывает, что государства вовсе не стремятся исполнять указание ОПЕК по уменьшению темпов добычи.
Ещё одна причина падения цен на нефть — это ситуация на финансовом рынке, отмечает собеседник News.ru.
«С рынка по разным причинам ушли солидные игроки, больше 20 инвестиционных банков и фондов, которые вкладывались в «бумажную нефть» — фьючерсы, форварды, треды. Сейчас на рынке играют небольшие компании, играют на понижение», — говорит Михаил Крутихин.
По его словам, во многом проблемы вызваны этой тенденцией на этим «финансовым нефтяным рынке», а не состоянием дел в отрасли. Что касается физического объёма топлива на рынке, то сейчас нефти — достаточно, чтобы удовлетворить любой на неё спрос. Потому повышения цен ожидать не приходится, констатировал эксперт.
С начала октября стоимость нефти уменьшилась более чем на 20 долларов, следует из диаграммы на бирже ICE.
Отметим, что в связи с решением ОПЕК в 2019 году добыча нефти в России может быть сокращена на 3−4 млн тонн. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что соглашение ОПЕК+ может негативно отразиться на темпах экономического роста России.
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